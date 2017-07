Het incident vond rond 23.00 uur plaats aan de straat Perim. Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen, aldus de politie, die twee mensen heeft aangehouden.

Volgens getuigen was er geschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen. Of het slachtoffer schotwonden heeft opgelopen is niet duidelijk. Hij is meegenomen naar een ziekenhuis en is buiten levensgevaar.