Reimerswaal stemt in met bouw grootste kerk Nederland

Bewoners in de regio hebben gemengde gevoelens over de nieuwe kerk.

De kerk moet plaats bieden aan tweeduizend gelovigen en op de bijbehorende parkeerplaats is ruimte voor ongeveer 350 auto's. Inwoners vrezen voor verkeersoverlast en het gebouw zou ook te groot zijn. De komst van de kerk is ook omstreden omdat die midden in een natuurgebied komt.

Na een avond van felle debatten was er uiteindelijk een meerderheid voor de bouw van de kerk, die eigenlijk al in 2016 op de agenda stond. Het huidige gebouw van de Gereformeerde Gemeente staat in het centrum van Yerseke.

Reimerswaal

Van alle inwoners van Reimerswaal, waar het dorp Yerseke onder valt, gaat 49,6 procent minimaal een keer maand naar de kerk. De gemeente telt 22.411 inwoners. In heel Zeeland wonen 381.719 mensen. De SGP is de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels.

Overigens is de nog te bouwen kerk in Yerseke wat zitplaatsen betreft niet de grootste. Het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in het Gelderse dorp Opheusden spant de kroon met 2850 stoelen.