Voorwaardelijke celstraf geëist tegen pandeigenaar fatale brand Leeuwarden

Volgens het OM is de pandeigenaar niet schuldig aan de oorzaak van de brand, maar heeft hij te weinig aan brandpreventie gedaan. De officier van justitie verwijt de man daarom dood door schuld.

De eigenaar van het pand waar de student Idsart Otte (24) om het leven kwam, stelt in zijn pleidooi in de rechtbank dat hij niet had kunnen weten dat het schortte aan de brandveiligheid.

Het OM vindt desondanks dat de huiseigenaar in gebreke is gebleven en is van mening dat de man een betere verhuurder had moeten zijn.

Winkelhart

De grote brand in het winkelhart ontstond op 19 oktober 2013 in een naastgelegen kledingzaak. Verscheidene panden gingen in vlammen op.

De 24-jarige student kon niet op tijd wegkomen en kwam door verstikking om het leven. De rechter hield de huisbaas een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie voor waarin werd geconcludeerd dat de brandveiligheid tekortschoot.

Inspectie

Volgens de inspectie zouden de "ondeugdelijke wanden" van het pand het vuur niet lang genoeg tegen houden. Zo was er geen brandwerende scheidingsconstructie en rook zou vrij spel hebben gehad.

"Ik voel mij niet schuldig, maar vind het verschrikkelijk", aldus de huurbaas. "Had ik het kunnen weten? Met de kennis van nu wellicht wel. Dan had ik het niet verhuurd. Mijn zoon en dochter hebben er ook gewoond. Wat voor vader zou ik zijn?"

Eerder werden de pandeigenaren van de grote brand niet vervolgd door het OM. Familie van Otte startte daarna een zogenoemde artikel-12 procedure. Die wordt opgestart als met niet eens is met de beslissing van justitie om een strafbaar feit niet te vervolgen.

Houding

De familie voelt zich "diep gekwetst" door de opstelling van de huisbaas en pleit voor een brandveiligheidscertificaat dat ervoor moet zorgen dat verhuurders hun verantwoordelijkheid nemen.

Ook de aanklager hekelt de houding. "De verdachte zegt het verschrikkelijk te vinden, maar heeft moeite om zijn gevoelens te verbinden aan eigen verantwoordelijkheid."

Verdediging huisbaas

Het OM koppelt aan de voorwaardelijke straf een proeftijd van twee jaar. De verdediging van de huisbaas vindt dat er geen sprake is van "aanmerkelijke nalatigheid".

Ook worden vraagtekens geplaatst bij de verantwoordelijkheden van de eigenaren van de aangrenzende panden voor de fatale rookontwikkeling. Zo zouden de brandwerende muren ook dáár niet in orde zijn geweest.

De rechtbank doet op dinsdag 25 juli uitspraak. De rechter sprak de veroorzaker van de brand, een medewerker van de kledingwinkel, in 2014 vrij.