Groot regenfront kan woensdag in heel Nederland overlast veroorzaken

Dat melden de diverse weerdiensten.

"Heel Nederland krijgt met dit regenfront te maken", stelt weervrouw Femke Goutbeek van het KNMI. "En overlast is zeker niet uit te sluiten. Maar het zal niet met bakken uit de lucht komen."

De meteorologische dienst geeft pas een weercode af als er grote overlast wordt verwacht.

Verzadigde bodem

"We waarschuwen pas officieel als er vanaf 50 mm per etmaal valt", legt Goutbeek uit. "Het maakt ook verschil of bijvoorbeeld de grond al verzadigd is door eerdere regenval. Dat probleem speelt nu niet; het zal vooral voor iedereen weer even wennen zijn na de mooie afgelopen weken."

Volgens Weerplaza valt er woensdag lokaal zelfs "de hoeveelheid regen die in juli in ruim twee weken tijd valt", zo meldt weerman Raymond Klaassen. Hij verwacht zeker in het zuiden van Nederland tussen de 30 en 50 mm regen.

Zijn collega omschrijft die hoeveelheid tegen AD als "vijf grote emmers water per vierkante meter, ruim tweeduizend badkuipen op één voetbalveld."

Houd afstand

De Verkeersinformatie Dienst (VID) waarschuwt automobilisten die woensdag de weg op gaan. "Bij slecht weer is de kans op aanrijdingen altijd groter", stelt een woordvoerster van de dienst.

"Houd afstand, pas je snelheid aan, zorg dat je goede ruitenwissers hebt. Maar het is gunstig dat we in de vakantieperiode zitten: er is amper sprake van een ochtendspits."