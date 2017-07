12-jarige jongen hoeft geen gedwongen chemokuur te ondergaan

Eerder kwam de rechtbank in Alkmaar tot dezelfde conclusie.

Het jongetje werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor en had in maart met een vervolgbehandeling in de vorm van een chemokuur moeten starten.

Dat wil hij echter niet, zo heeft hij zelf aangegeven en dat is ook de overtuiging van een psychiater. Die verklaarde het jonge patiëntje na onderzoek wilsbekwaam. Toen de gezinsvoogd niet tegen die beslissing in het geweer kwam, stapte de vader eind vorige maand naar de rechter. Hij heeft ernstige twijfel bij de constatering die een psychiater deed dat zijn zoontje wilsbekwaam is.

Volgens het hof heeft hij te weinig argumenten aangevoerd om de conclusies van de psychiater in twijfel te trekken. Volgens de wet mogen wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling besluiten.

Behandeling

De rechtbank oordeelde eerder al dat het jongetje een eigen, grondwettelijk recht heeft geen toestemming te geven voor een medische behandeling. De jonge patiënt kon uitleggen wat zijn ziekte en behandeling betekenen, ook als zijn behandeling stopt.

De kansen op genezing voor de jongen zijn zonder verdere behandeling fiftyfifty en bij een vervolgbehandeling 75 tot 80 procent.