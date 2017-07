Zes arrestaties in onderzoek naar afsteken rookbommen PSV-Ajax

De politie meldt dat er nog meerdere aanhoudingen verwacht kunnen worden. De arrestanten variëren in leeftijd van 25 tot 42 jaar en zijn afkomstig uit Eindhoven, Nuenen en Waalre.

Ten minste zes rookpotten veroorzaakten tijdens de wedstrijd PSV-Ajax (1-0) op 23 april, een dikke rookpluim. De zwarte rook zorgde voor paniek op de tribunes. De wedstrijd werd voor een korte tijd stilgelegd.

Door de zwarte rook kregen tientallen bezoekers ademhalingsmoeilijkheden. PSV heeft levenslange stadionverboden aangekondigd voor de daders.

Gecoördineerde actie

Een 35-jarige man uit Eindhoven is de hoofdverdachte maar de politie vermoedt dat het een gecoördineerde actie is geweest van een grotere groep PSV-aanhangers.

De Eindhovenaar werd al direct na de wedstrijd opgepakt. Hij is inmiddels vrijgelaten maar nog altijd verdachte in de zaak. In totaal zijn er zeven aanhoudingen verricht.

De politie meldt dat in totaal twaalf aangiftes zijn gedaan maar dat het aantal supporters met klachten "vele malen hoger lag". Door de rook kregen veel bezoekers aan het PSV-stadion naast ademshalingsproblemen ook last van prikkende ogen en hoofdpijn. "Ook was spraken van angst en paniek", aldus de politie Oost-Brabant die de verkregen beelden van PSV als "goed" en "duidelijk" bestempelde.

Nieuwe aanhoudingen

Vanwege de goede kwaliteit van de beelden houdt de politie rekening met nieuwe aanhoudingen. "Op de beelden zijn nog andere personen te zien die mogelijk een rol hebben gehad in de verspreiding van de rookpotten."

Daarnaast wordt overwogen om deze beelden van de "onbekende verdachten" naar buiten te brengen. De politie roept betrokkenen op zich te melden.

PSV is tevreden met de aanhoudingen van de politie. "Het is heel mooi dat het onderzoek van de politie heeft geleidt tot deze arrestaties", reageert algemeen directeur Toon Gerbrands van de Eindhovense club. "Wij vinden dat er in april echt grenzen zijn overschreden."

Risico's

Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op en wijst met de politie naar de "enorme risico's" die zijn genomen door de potten af te steken in het volle stadion.

De paniek die het veroorzaakte brengt volgens het OM ook veel risico met zich mee. Zo gingen door de brandende rookpotten meerdere brandalarmen af in het voetbalstadion waardoor hulpdiensten in grote getale uitrukten. Als gevolg daarvan konden brandweer en politie niet elders ingezet worden.

Beslag

De gevolgen van de rookbommen worden meegewogen in het onderzoek, melden OM en politie. Ook kijken ze nadrukkelijk naar de financiële gevolgen.

"Gelet op de gedupeerde supporters en de omvangrijke veroorzaakte financiële schade, werd vanmorgen bij de doorzoekingen in de woningen ook beslag gelegd op kostbare spullen en geld", aldus het OM dat met het beslaggelegde geld de geleden schade wil vergoeden.