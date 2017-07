Inval bij limousineverhuur in Kaatsheuvel in witwasonderzoek

In totaal zijn er op negen plaatsen in Brabant invallen. Ook een autobedrijf in Rijen is het doelwit. In totaal honderd mensen werken mee aan de actie die vermoedelijk nog de hele dag gaat duren.

Militairen en speurhonden zoeken naar bewijs zoals financiële transacties en waardevolle spullen. Een politiewoordvoerder verwacht dat bij het verhuurbedrijf zeker twee limousines in beslag worden genomen.

De invallen zijn het resultaat van een onderzoek van de FIOD naar verdachte geldstromen dat al in 2016 werd gestart. Vier verdachten zijn in beeld maar het is niet de verwachting dat zij dinsdag worden aangehouden.