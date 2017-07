'Ouders dreigen te snel met rechter bij conflict met school'

Dat stellen de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Zij reageren hiermee op de uitspraak van de rechter, die een school in Den Haag een boete oplegde nadat twee kinderen door het offerfeest de schoolfoto misten. Dit was in strijd met de wet gelijke behandeling, stelde de rechter. De ouders hadden 10.000 euro schadevergoeding geëist; de rechter wees 500 euro toe.

De beide organisaties hebben geen concrete cijfers, maar signaleren wel een toename van het aantal geluiden uit het veld. "Het gaat vaak om zwaardere zaken dan een schoolfoto", legt een woordvoerder van de AOb uit. "Denk aan ouders die proberen hun gelijk te halen bij de rechter over een onvoldoende of over een studieadvies."

Trek aan bel

Scholen snappen echt wel dat een besluit soms grote consequenties voor een kind kan hebben. "Maar ouders mogen wel wat meer uitgaan van de redelijkheid en de vakbekwaamheid van docenten. Een mogelijk negatief advies wordt niet gegeven omdat een docent een kind niet aardig vindt."

Sommige incidenten zijn ook te voorkomen als ouders iets alerter zijn. "Als jij ziet dat een schoolfoto gepland staat tijdens het offerfeest of tijdens een bruiloft, trek dan tijdig bij de school aan de bel."

Grens overschreden

Niemand heeft baat bij de 'juridisering' van het onderwijs, stelt ook voorzitter Petra van Haren van de AVS. "In veel van dit soort zaken heeft een kind een oplossing nodig voor een probleem, geen rechtszaak", stelt ze. "In principe hebben beide partijen het belang van het kind voorop staan. Dus moeten zij er samen alles aan doen om er op een redelijke manier uit te komen."

Soms is het overigens niet te voorkomen dat een rechter wordt ingeschakeld. "Maar dan moet je echt denken aan kwesties waarin sprake is van een mogelijke schuldvraag, zoals het tragische ongeval van het Syrische meisje in het zwembad. Of ouders die echt fysiek leerkrachten aanvallen. Dat is ook een situatie waarin grenzen worden overschreden die met praten niet meer worden opgelost."