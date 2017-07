Celstraf voor overnemen woning van Haags echtpaar tijdens vakantie

De man heeft in vier dagen de woning vervuild en verschillende persoonlijke spullen weggegooid. Hij is veroordeeld tot acht maanden cel, zo bepaalde een rechter in Den Haag.

Het Haagse stel kwam eind maart thuis na een vakantie en ontdekte dat hun huissleutel niet meer in het slot paste. Op aanbellen kwam geen gehoor en de twee haalden de politie erbij. Toen later een slotenmaker het slot aan het bewerken was, deed de man open. Hij beweerde in het huis te wonen.

De man bleek de vorige bewoner van het huis te zijn. Hij was 3,5 jaar geleden vertrokken uit de woning. Eerder in de week had hij de woningcorporatie gebeld met het verhaal dat hij zich had buitengesloten. Een slotenmaker opende de deur en plaatste een nieuw slot.

Vernield

De man wist zich bij de gemeente in te laten schrijven op het adres. In de tussentijd zijn waardevolle spullen en geld van het stel verdwenen. Ook zijn vloerkleden vervuild, kasten vernield en familiefoto's weggegooid. De nachten bracht de man door in het bed van de eigenlijke bewoners.

Volgens de politie leek de man er volledig van overtuigd te zijn dat hij de rechtmatige bewoner van het huis is. Hij vond het vreemd dat de spullen in het huis niet van hem zijn.

Toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie eiste acht maanden cel waarvan twee voorwaardelijk voor diefstal, vernieling, huisvredebreuk en oplichting van de woningbouwvereniging. In de straf is een proeftijd van twee jaar opgenomen met de voorwaarden van een reclasseringscontact, een psychische behandelverplichting en plaatsing in een project voor begeleid wonen.

De rechter vond dat diefstal niet bewezen kon worden, maar ging mee met de eis. De verdachte werd als verminderd toerekeningsvatbaar aangemerkt.