Vliegverkeer Eindhoven enige tijd stilgelegd door irriterende stof

Aan het begin van de middag sloegen medewerkers alarm omdat ze een penetrante lucht roken. Die bleek afkomstig van onderhoudswerkzaamheden elders in de toren.

De brandweer Brabant-Zuidoost en de brandweer van Vliegbasis Eindhoven onderzochten de lucht. De brandweer heeft verschillende controles uitgevoerd, maar niets gevonden. Rond tien voor drie werd de verkeerstoren weer in gebruik genomen.

Vertragingen

Enkele vluchten, onder meer uit het Portugese Faro en Barcelona in Spanje, moesten worden omgeleid naar andere vliegvelden. Een toestel uit Barcelona is uitgeweken naar Schiphol, bevestigt een woordvoerster van die luchthaven.

Van andere vluchten later maandagmiddag is nog onduidelijk of ze op tijd kunnen landen of vertrekken. Via de omroepinstallatie in de terminal biedt het vliegveld de reizigers excuses aan.

Volgens Eindhoven Airport hebben ongeveer 2500 vertrekkende reizigers last gehad van de vertragingen.

Verkeersleiding

De verkeerstoren bij Eindhoven Airport is onderdeel van de militaire Vliegbasis Eindhoven. Tijdens de ontruiming werd de verkeersleiding waargenomen door andere commandocentra van de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Marechaussee is een onderzoek gestart naar wat er precies mis is gegaan.