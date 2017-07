Achtergrond dodelijke brand woonboerderij Exloo blijft onduidelijk

Bij de brand kwam de 53-jarige bewoner om, maar het is niet meer te achterhalen wat de precieze doodsoorzaak is geweest.

De politie heeft wel bewezen dat er sprake was van brandstichting, maar tast in het duister wie daarvoor verantwoordelijk was.

De brand verwoestte de woonboerderij met daarin ook een distilleerderij in het Drentse Exloo. Uit onderzoek blijkt dat in de boerderij op meerdere plekken tegelijk brand is ontstaan.

De politie denkt dat er sprake was van opzet, maar heeft geen verdachten in het vizier. Ook kan de politie niet uitsluiten dat de brand door het slachtoffer zelf is gesticht.