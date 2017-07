Dode man in Fries weiland door misdrijf om het leven gekomen

Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. Die hield "op basis van de eerste aangetroffen sporen" al rekening met een misdrijf.

De man had zaterdagavond een muziekfestival in De Westereen bezocht. Sinds hij daar was vertrokken was er niets meer van hem vernomen. De politie is op zoek naar mensen die hem buiten het festivalterrein nog hebben gezien.

Een team van rechercheurs heeft buurtonderzoek gedaan en gesproken met betrokkenen. Een deel van het weiland waar het levenloze lichaam werd aangetroffen, blijft afgesloten voor onderzoek.

Dit onderzoek wordt maandag voortgezet, aldus de politie.