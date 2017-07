De recherche onderzoekt de zaak, omdat onduidelijk is of de man door een ongeval om het leven is gekomen of dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Zondag liet de politie weten dat ze twee mannen heeft aangehouden die in het gezelschap van de slachtoffer waren. Het gaat om een 30-jarige man uit Hazerswoude-Rijndijk en een 24-jarige man uit Den Haag.

Hun mogelijke rol bij het overlijden van de Hagenaar wordt onderzocht.