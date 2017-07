Brabant akkoord met omstreden maatregelen voor veeboeren

Provinciale Staten bevestigden dat verouderde veestallen versneld in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Bovendien komt er vanwege gezondheidsrisico’s per direct een tijdelijke stop op de bouw of uitbreiding van geitenstallen.

De Brabantse plannen zijn omstreden omdat boeren vrezen dat ze binnen een paar jaar dure investeringen moeten doen, minder winst overhouden en mogelijk kopje onder gaan. Vele honderden bedrijven dreigen daardoor te verdwijnen. Boerenorganisaties hebben daarom al een rechtszaak en schadeclaims aangekondigd.

Protest

Vrijdagochtend kwamen honderden boze boeren bijeen bij het provinciehuis in Den Bosch om hun ongenoegen te uiten. Ze volgden het debat op verschillende grote schermen maar ze haakten nagenoeg allemaal af ver voordat besluiten na middernacht werden genomen.

Het CDA dat voor het eerst sinds het bestaan geen deel uitmaakt van de coalitie in Brabant, keerde zich fel tegen de strenge maatregelen. De partij met boerenachterban meent dat de coalitie van VVD, D66, SP en PvdA een onverantwoorde, politieke deal heeft doorgedramd over de rug van boerenfamilies. "Het is een historische maar ook verdrietige dag", zei CDA’er Ton Braspenning.

Fonds

De VVD worstelde met de keuze voor de zware maatregelen maar stemde in op voorwaarde dat binnen een paar maanden een uitgewerkt plan komt om vooral jonge en stoppende agrariërs financieel te steunen. Volgens voorlopige ideeën komt er een fonds van 30 miljoen euro.

SP-gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie) ontkende vrijdag verwijten dat er geen draagvlak is voor de maatregelen. "Boeren zijn bang gemaakt. En wij moeten álle belangen afwegen", reageerde hij op het gebrek aan steun van de veehouders. Van den Hout noemde het besluit een belangrijke, eerste stap op weg naar een duurzame veehouderij.