Burgemeester Apeldoorn heeft geen probleem met doorgaan Turkse herdenking

Het kabinet heeft laten weten dat de Turkse vicepremier Tugrul Türkes gezien de slechte diplomatieke verhoudingen niet welkom is. Zonder hem kan de bijeenkomst wel gewoon doorgaan. Berends schrijft dat hij de situatie de komende dagen ''in de gaten houdt'' en de raad bij eventuele ontwikkelingen zal informeren.

De herdenking is georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD). Berends schrijft dat de organisatie hem zelf donderdag heeft laten weten dat de Turkse vicepremier te gast zou zijn. De UETD was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.

Inhoudelijk wil het gemeentebestuur van Apeldoorn geen verdere reactie geven op het standpunt van het kabinet. De burgemeester meldt slechts dat hij er ''kennis van heeft genomen''.

Rutte

Premier Mark Rutte ging vrijdag ook in op de opmerking van Turkije die het weren van de Turkse vicepremier een ''ondemocratisch gebaar'' noemde. ''Een bizarre uitspraak.'' Zo noemt Rutte de term.

Rutte zei dit in Hamburg na de werklunch met de leiders van de grootste economieën in de wereld, de G20. Aan tafel zat ook president Recep Erdogan maar ze hebben geen contact met elkaar gezocht.

''Het is niet handig om met het herstel van een bilaterale relatie op het hoogste niveau te beginnen. De relatie met Turkije is slecht. Ik ben nog steeds ontzettend kwaad over de gebeurtenissen in maart. Bovendien accepteert Ankara niet de terugkeer van onze ambassadeur in Ankara.''