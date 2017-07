Door slachtoffer opgespoorde aanrander wordt land uitgezet

De straf van de uit Somalië afkomstige man is definitief geworden omdat het Openbaar Ministerie en hijzelf niet in hoger beroep zijn gegaan.

"Ernstige misdrijven kunnen niet zonder gevolgen voor een asielvergunning zijn'', aldus Dijkhoff vrijdag. ''Nu dit vonnis onherroepelijk is geworden, starten we met een procedure om de vergunning in te trekken. Zodra dit is afgerond zal snel over worden gegaan tot uitzetting''.

De 28-jarige Mohammed M. uit Hoogwoud probeerde in oktober vorig jaar in Hoorn een 28-jarige vrouw te verkrachten. Hij kreeg onlangs van de rechter 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Die straf is hoog genoeg om consequenties te hebben voor zijn verblijfsstatus.

De zaak rond M. wekte veel beroering. De vrouw spoorde haar aanrander zelf op en stapte met die informatie naar de politie. Die deed er echter maanden over om de man op te pakken.