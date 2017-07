Boze boeren bij Brabants provinciehuis om vrees plannen aanpak stallen

Provinciale Staten van Noord-Brabant beslissen vrijdag over de voorstellen.

De ingrijpende plannen hebben vooral onder boeren voor ophef gezorgd. Ze vrezen dat ze dure investeringen moeten doen, minder winst overhouden of er zelfs mee moeten stoppen.

Sommige boeren zijn met de trekker naar Den Bosch gekomen maar volgens boerenvoorman Hans Huijbers is bewust niet gekozen voor een grimmig protest, om escalatie te voorkomen. Als symbolisch protest leverden veehouders uit twaalf gemeenten zevenhonderd stalsleutels in omdat ze bang zijn dat ze geen toekomst meer hebben. Jonge boeren overhandigden een petitie met 5104 handtekeningen van tegenstanders.

Met in totaal 36 insprekers is de vergadering van Provinciale Staten aan het eind van de ochtend begonnen. Op grote schermen binnen én buiten het provinciehuis is het debat te volgen. De stemming over de plannen wordt in de avonduren verwacht.