Holleeder verbaasd over uitspraak in Passageproces over zijn rol bij liquidatie

Holleeder zou daarnaast tot een criminele organisatie behoren.

Aan het einde van de pro-formazitting in de rechtszaak tegen Holleeder op vrijdag, nam hij het woord. Holleeder stelde dat hij met de uitspraak van 29 juni al is veroordeeld voordat hij zelf door de rechtbank is gehoord.

De verdenking dat Holleeder Houtman heeft omgebracht is één van de onderdelen waarvoor hij terechtstaat bij de rechtbank in Amsterdam.

Soerel

Het gerechtshof veroordeelde Dino Soerel tot levenslang en voegde daaraan toe dat Holleeder samen met Soerel opdracht had gegeven tot de liquidatie op Houtman (2005). "Ik heb me niet eens kunnen verdedigen en ben al veroordeeld, aldus Holleeder.

Ook de advocaten van Holleeder spraken hun zorgen uit. "Het hof heeft laten weten dat de opmerking over Holleeder alleen over het Passageproces gaat, maar de toon is gezet, aldus advocaat Robert Malewicz. "Ik hoop dat uw rechtbank op haar eigen oordeel afgaat en u niet laat beïnvloeden." De voorzitter van de rechtbank liet direct weten dit uiteraard te doen "ook al hebben we met belang kennis genomen van de uitspraak."

Verklaringen

Holleeder verklaarde zich daarnaast zorgen te maken over het lekken van verklaringen, zoals die van zijn zussen over het Heinekenlosgeld waar EenVandaag 14 juni over berichtte. "Dit systematische lekken heeft als doel om uw rechtbank te winnen en getuigen te beïnvloeden, aldus Holleeder.

"Om de betrouwbaarheid te toetsen van verklaringen, moeten andere getuigen hier zonder voorkennis over verklaren, voegde Malewicz toe. "Zoals wij de zussen hebben geconfronteerd met de verklaringen van Holleeder over het Heinekenlosgeld, waarop zij hebben moet toegeven te hebben gelogen over wat zij tot nu toe hebben verklaard."