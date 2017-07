Amsterdam nodigt slachtoffers anti-homogeweld uit voor Gay Pride

Volgens Het Parool wil burgemeester Eberhard van der Laan LHBT'ers die in Amsterdam zijn mishandeld duidelijk maken dat de hoofdstad dit afkeurt en dat homo’s en lesbiennes altijd welkom zijn.

"Het zien van de Gay Pride kan een troostrijke werking op hen hebben", stelt de burgemeester. Van der Laan reageert met het plan op vragen die D66 in de gemeenteraad stelde naar aanleiding van een aantal recente anti-homo-incidenten in Amsterdam.

De burgemeester ging in het verleden altijd zelf langs bij slachtoffers van anti-homogeweld. Maar sinds hij ziek is, moet hij van dit soort bezoeken afzien en is deze taak overgenomen door collega's op het stadhuis.

Tolerantie

Amsterdam nodigde in 2005 de Amerikaanse homorechten-activist Chris Crain uit voor de Gay Pride, toen deze was mishandeld tijdens een bezoek aan de Nederlandse hoofdstad. De foto die hij toen op Facebook plaatste van zijn verwondingen, ging de hele wereld over.

Ook toen wilde de hoofdstad hiermee benadrukken tolerantie en vrijheid en gelijkheid voor LHBT hoog in het vaandel te hebben staan. De Gay Pride vindt dit jaar plaats van 29 juli tot en met 6 augustus. De botenparade door de grachten is op 5 augustus.