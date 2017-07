Marechaussee krijgt hulp van justitie en defensie op Schiphol

''We zetten alles op alles om herhaling te voorkomen'', zegt Dijksma in De Telegraaf.

In meivakantie ontstonden er lange wachtrijen op Schiphol. Die leidden tot grote onvrede onder reizigers.

De luchthaven kan nu zo'n vijftig mensen van de Dienst Justitiële Inrichtingen inzetten. Die werken normaal in de gevangenissen. Ook gaat Defensie krijgsmachtonderdelen inzetten bij voertuigcontroles aan de grens en in de havens. De marechaussee op deze locaties kunnen dan worden ingezet op Schiphol. ''Het blijft druk. Mensen zullen ook moeten wachten, maar je hoeft echt geen dag van tevoren te komen als je een vlucht wilt halen'', aldus Dijksma.

Ongewapend

Het AD meldt vrijdag dat de Koninklijke Marechaussee ook onervaren en ongewapende burgerreservisten inzet vanwege de drukte. Zij gaan paspoortcontroles uitvoeren. Momenteel is er één dergelijke kracht aan het werk bij wijze van proef, maar de dienst is van plan dat aantal snel uit te breiden. Het is niet duidelijk hoeveel reservisten er uiteindelijk komen.

De Marechausseevereniging, de vakbond voor marechaussees, is woedend over het besluit. Voorzitter Sven Schuitema noemt het "levensgevaarlijk". Normaal gesproken volgt een marechaussee een opleiding van meer dan een jaar, inclusief bekwaming in vuurwapengebruik en arrestatievaardigheden.

''Grensbewaking is een vak dat niet even in zes weken te leren is. Het werk vergt ervaring en een scherp oog voor verdachte gedragingen, ook in de rij voor de paspoortcontroles. Deze reservist draagt wel een uniform, maar geen wapen," aldus Schuitema. "Dat is een risico, want hij kan oog in oog komen te staan met een terrorist of een terugkerende jihadist. Als een aanslag dreigt, kan hij niets uithalen.”

Altijd samen

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt de inzet van ongewapende reservisten, maar wijst erop dat zo'n werknemer altijd samen is met een gewapende collega. ''Je leert inderdaad niet in zes weken om marechaussee te zijn, daarom gaan we na de proef kijken wat er nog mist aan vaardigheden.”

De zomervakantie begint vrijdag voor scholen in het midden van het land.