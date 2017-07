Mogelijk duizenden varkens dood na brand boerderij Heeswijk-Dinther

Mogelijk ontstond de brand door een blikseminslag, maar dat moet nog worden onderzocht. Rond 22.30 uur kwam de eerste melding binnen bij de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder breidde het vuur zich in korte tijd zeer snel uit.

Twee grote stallen met varkens zijn volledig verwoest door het vuur. De brandweer laat weten dat de bluswerkzaamheden nog zeker tot vrijdagochtend zullen duren, hoewel het vuur al redelijk onder controle is.

Volgens de brandweer waren er zo'n tien blusvoertuigen en kraanwagens aanwezig. Door het onweer moesten die zakken, waardoor het blussen wed bemoeilijkt. Rond 23.30 uur werd er een tweede peloton ingeroepen, zodat er op het hoogtepunt van de brand zo'n tachtig brandweerlieden aanwezig waren.

Er zijn geen gewonden gevallen. De rookwolken waren bij het invallen van de duisternis in de wijde omgeving te zien.

Omgekomen zeugen

Op het bedrijf worden zo'n vierduizend varkens gehouden. Minder dan de helft van die dieren stond in de getroffen stallen, zei de brandweer tegen het Brabants Dagblad. Zij zijn waarschijnlijk allemaal om het leven gekomen door de hitte of de rook. Het is nog niet bekend hoe het met de dieren in de andere stallen gaat.

Er zou geen asbest zijn vrijgekomen bij de brand, omdat het gaat om nieuwe stallen.

''Het ziet er niet goed uit'', zei een woordvoerder van de brandweer in de nacht van donderdag op vrijdag. ''We hebben geen hoop meer voor deze dieren.'

Omroep Brabant meldt dat er in 2008 ook al een stal in vlammen opging op dezelfde locatie. Het bedrijf dat de varkensboerderij runt werd in 2014 genomineerd voor de prijs voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

Onweersoverlast

Stevige onweersbuien die donderdagavond over Nederland trokken, hebben op diverse plekken in het land geleid tot brand. Door blikseminslag reden er enige tijd geen treinen tussen Amsterdam en Leiden en tussen Den Bosch en Tilburg.

Ook tussen Nijmegen en Roermond werd het treinverkeer om die reden gestremd, meldt de NS. Tussen Breda en Tilburg reden minder treinen door een seinstoring.

In een flat in Zandvoort moesten inwoners van een flat het gebouw verlaten, nadat de bliksem was ingeslagen, aldus RTV NH. Volgens de omroep vloog in Naarden een meterkast in brand. Een concert van de popgroep Bløf in Soestdijk moest vanwege het noodweer worden stilgelegd.