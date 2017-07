Grote brand bij varkensboerderij Heeswijk-Dinther na onweer

Mogelijk ontstond de brand door een blikseminslag. Volgens een woordvoerder breidde het vuur zich in korte tijd zeer snel uit.

Twee grote stallen met varkens staan in brand en de brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat het vuur overslaat naar een derde stal.

Volgens de brandweer zijn er zo'n tien blusvoertuigen aanwezig. Rond 23.30 uur heeft de brandweer een tweede peloton ingeroepen, inmiddels zijn er zo'n tachtig brandweerlieden aanwezig.

Er zijn geen gewonden gevallen. De rookwolken waren bij het invallen van de duisternis in de wijde omgeving te zien.

Zo'n 3.600 zeugen zijn omgekomen bij de brand, schrijft een verslaggever van het Brabants Dagblad op Twitter op basis van een medewerker van de boerderij. Er zou geen asbest zijn vrijgekomen bij de brand, omdat het gaat om nieuwe stallen.

Omroep Brabant meldt dat er in 2008 ook al een stal in vlammen opging op dezelfde locatie. Het bedrijf dat de varkensboerderij runt werd in 2014 genomineerd voor de prijs voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

Onweersoverlast

Stevige onweersbuien die donderdagavond over Nederland trekken, hebben op diverse plekken in het land geleid tot brand. Door blikseminslag rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Leiden en tussen Den Bosch en Tilburg.

Ook tussen Nijmegen en Roermond is het treinverkeer om die reden gestremd, meldt de NS. Tussen Breda en Tilburg rijden momenteel minder treinen door een seinstoring.

n een flat in Zandvoort moesten inwoners van een flat het gebouw verlaten nadat de bliksem was ingeslagen, aldus RTV NH. Volgens de omroep vloog in Naarden een meterkast in brand. Een concert van de popgroep Bløf in Soestdijk moest vanwege het noodweer worden stilgelegd.