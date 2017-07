Een op vijf motorbendeleden vorig jaar verdacht van strafbaar feit

Dat staat in een rapport over de zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG's) dat donderdag is gepubliceerd.

Het gaat onder meer om bijna 150 gevallen van (zware) mishandeling en openlijke geweldpleging, tientallen bedreigingen en meer dan twintig keer verboden vuurwapenbezit. Ook het vervaardigen van en handelen in drugs, doodslag/moord en afpersing staan op de lijst.

Begin 2017 waren er ruim 1.900 leden van de bekende motorbendes in beeld. Zo'n 200 meer dan een jaar eerder. Bij Satudarah en No Surrender was er een toename van ruim honderd. Deze twee clubs groeiden ook in het buitenland. Satudarah zou inmiddels meer chapters in het buitenland hebben dan in Nederland: 61 op een totaal van 97.

Imago

Volgens de onderzoekers is er bovendien een snelle aanwas van splintergroepen en supportclubs die gelieerd zijn aan de klassieke motorbendes. Leden rijden niet per se motor, maar willen wel gebruikmaken van het intimiderende imago van de motorbendes. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de Black Jackets en Osmanen Germania.

Volgens minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie toont de rapportage dat voor de aanpak langdurige inzet nodig is. Ook wordt er gewerkt aan een verbod op de criminele motorbendes.