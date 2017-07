NOC*NSF vroeg Camiel Eurlings te vertrekken na mishandeling

De oud-politicus weigerde op te stappen, omdat hij zichzelf beschouwt als onschuldig, schrijft de krant. Eurlings trof in maart een schikking met justitie en kreeg een werkstraf. NOC*NSF wilde Eurlings niet in het bestuur, totdat duidelijk was geworden of zijn ex-vriendin akkoord ging met zijn straf. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Eurlings die inmiddels afgerond.

De sportkoepel heeft nu besloten dat bestuurs- en directieleden voortaan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten aanleveren. Mogelijk wordt het verkrijgen van zo'n verklaring lastig voor Eurlings, die door de schikking een aantekening in zijn justitiële documentatie (het voormalig strafblad) heeft.

De woordvoerder van Eurlings heeft aan de Volkskrant bevestigd dat het NOC*NSF van Eurlings af wilde. Die twijfelt er overigens niet aan dat hij een VOG krijgt, aldus de zegsman.

Of het bestuurslid moet vertrekken als hij geen VOG kan krijgen is nog onduidelijk. Hij is ook lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en kan alleen door die organisatie uit zijn functie worden gezet.

KLM-topman

De oud-CDA'er was tussen 2007 en 2010 minister van Verkeer en Waterstaat. Na zijn vertrek uit de politiek werd hij topman bij KLM. In 2014 werd hij door de raad van commissarissen de laan uitgestuurd. In 2013 werd bij bestuurslid bij NOC*NSF en lid van het IOC.