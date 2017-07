Economie Eindhoven groeit sneller dan die van de Randstad

Het bruto binnenlands product (bbp) van de gemeente Eindhoven groeide in 2016 met 3,6 procent tegenover 2,2 procent gemiddeld in Nederland. Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moesten het doen met 2,2 tot 3 procent groei.

De waarde van alles wat binnen Eindhoven is geproduceerd, zonder elders ingekochte goederen en diensten, steeg vorig jaar voor het eerst tot boven de 13 miljard euro. De zogeheten bruto toegevoegde waarde was daarmee 3,5 procent hoger dan in 2015, en ook dat was beter dan het Nederlandse gemiddelde. Dat kwam met name door de sector nijverheid en energie, waar de industrie onder valt.

De relatief sterke economische groei in Eindhoven is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in de gemeente Eindhoven daalde van 8,1 naar 6,8 procent in 2016. De daling was sterker dan gemiddeld, al ligt de werkloosheid in Eindhoven nog wel iets hoger dan in heel Nederland.