Parlementariër Curaçao krijgt 80 uur taakstraf voor slaan collega

In februari sloeg ze collega Giselle Mc William tijdens een vergadering in het parlement in het gezicht en bedreigde ze een andere parlementariër.

Het Openbaar Ministerie had tweehonderd uur taakstraf geëist, waarvan veertig uur voorwaardelijk, voor de klap en de bedreiging. De rechter oordeelde dat de bedreiging onder de parlementaire immuniteit valt. Voor de klap kreeg ze tachtig uur taakstraf.

Constancia heeft twee weken om eventueel in hoger beroep te gaan.

Klap

De klap werd gefilmd en verscheen kort daarop op sociale media. Het bericht haalde de media in binnen- en buitenland. Constancia was minister in het kabinet-Schotte (2010-2012). Ze is momenteel verdachte in een oplichtingszaak die speelde tijdens haar ministersperiode.

Mc William raakte gewond door de klap en moest door een arts worden behandeld. Constancia bood verschillende keren haar excuses aan en onlangs omhelsden de twee elkaar publiekelijk.

Constancia gaf na het incident haar zetel terug aan de partij MFK, maar die accepteerde het aanbod niet en liet haar zitten.