Belgische jongen (8) verdrinkt in natuurbad Chaam

Op de camping werd rond 17.00 uur groot alarm geslagen toen de jongen nergens meer op de camping te bekennen was. Politie, brandweer, ambulancedienst en een traumahelikopter gingen met spoed naar de Flaasdijk, omdat gevreesd werd dat het kind in het natuurbad was verdronken.

Om 17.30 uur werd de jongen uit Zonnebeke in het bad gevonden. Hij was niet aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij overleed. De jongen was op bezoek bij familie op de camping.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Het is niet bekend of de jongen alleen was toen hij in het water belandde. Een zoekactie naar eventuele andere drenkelingen heeft niets opgeleverd.