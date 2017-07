Nederlander met 44 kilo qat opgepakt in België

De man kwam vanuit Entebbe in Oeganda en wilde doorvliegen naar Frankfurt. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij is aangehouden voor bezit en invoer van drugs.

Het eten van qatblaadjes onderdrukt vermoeidheid en honger. De roes die de drug veroorzaakt is vooral populair onder Oost-Afrikanen en Jemenieten. Het pepmiddel is in veel Europese landen verboden, waaronder in België en Nederland.

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse qatsmokkelaar wordt betrapt op de Brusselse luchthaven. In september 2015 werd een 55-jarige Nederlander opgepakt met 36 kilo qat. Hij was ingestapt in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.