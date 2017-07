Vuurwapengevaarlijke man ontsnapt voor tweede keer tijdens verlof in Breda

De politie heeft woensdag een foto van de man vrijgegeven in de hoop tips te krijgen over de verblijfplaats van Luciano D. De politie vraagt mensen die D. zien direct 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.

De politie zegt in een verklaring dat D. bekend staat als onberekenbaar en vluchtgevaarlijk. Hij is vermoedelijk in het bezit van een vuurwapen. De politie denkt dat hij zich in of rond Amsterdam ophoudt.

D. werd in januari 2015 veroordeeld door een kinderrechter tot een celstraf en tbs in een jeugdgevangenis in Lelystad vanwege een bedreiging en een poging tot een gewapende overval. Bij een begeleid verlof naar een begrafenis in Amsterdam op 31 december 2015, ging hij er vandoor.

Geschoten

Op 21 januari zagen agenten hem rijden in een auto in Amsterdam en probeerden hem staande te houden. De politie omsingelde de auto en schoten na meerdere waarschuwingen drie keer op de motorkap van de wagen. Drie mede-passagiers stapten uit, maar D. weigerde en ging er vandoor.

De agenten zagen zich genoodzaakt gericht te schieten en troffen de man in zijn elleboog. D. wist alsnog te ontkomen, evenals twee van zijn mede-passagiers.

Aangehouden

Op 24 januari kon D. alsnog worden aangehouden toen hij een woning verliet in Amsterdam. Na zijn arrestatie verbleef hij in een jeugdinrichting in Breda.

D. staat op de lijst van de Top 600, de lijst met plegers van high-impact delicten in Amsterdam.