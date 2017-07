Tabakswaar moet binnen vijf jaar uit het zicht in winkels

Supermarkten mogen hun tabak zelfs al in 2020 niet langer uitstallen, schrijft Van Rijn aan de Tweede Kamer. Tankstations, kiosken, drogisterijen, boekwinkels en andere verkooppunten krijgen twee jaar langer de tijd. Winkels die niets anders dan tabak verkopen mogen hun waar nog wel aan klanten tonen, maar niet meer in hun etalages.

Met het uitstalverbod is ook zelfbediening voortaan taboe. Dat maakt de drempel om rookwaren te kopen te laag, vindt Van Rijn. Graaibakken in winkels en sigarettenautomaten in de horeca moeten daarom in 2022 verdwenen zijn.

Waterpijp

De staatssecretaris laat in de brief van woensdag doorschemeren dat hij vindt dat het roken van kruidenmengsels met een waterpijp ook onder het rookverbod zouden moeten vallen. Hij wijst erop dat sommige mengsels nicotine bevatten en daardoor verslavend zijn. Ook kunnen ze dezelfde aandoeningen veroorzaken als gewone tabak. Maar hij laat het aan een nieuw kabinet over om dat te regelen.