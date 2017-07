Twee arrestaties voor fatale mishandeling Tilburg

De personen zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Nadere informatie kan de politie nog niet geven.

Herst, een 44-jarige Tilburger, overleed begin dit jaar een dag nadat hij ernstig werd mishandeld bij het snookercentrum. Lang bleef onzeker of zijn overlijden was veroorzaakt door de mishandeling. Uitgebreid onderzoek gaf eind maart uitsluitsel en sindsdien behandelt de politie de dood van Herst als misdrijf.

De man werd door ten minste twee personen in elkaar geslagen op de parkeerplaats in Tilburg. In opsporingsprogramma's werd uitgebreid aandacht besteed aan de zaak. Naast getuigen zocht de politie ook naar meer informatie over een groot contant geldbedrag dat het slachtoffer op zak had. Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.