'Fitnessketen Fit For Free hield cameratoezicht in kleedkamers'

Bij zeker één vestiging stond een camera gericht op de doucheruimtes, meldt RTL Nieuws dinsdag. De sportschoolketen laat aan de nieuwzender weten dat de camera's inmiddels zijn uitgezet.

Fit For Free had de beveiligingscamera's opgehangen als preventieve maatregel tegen diefstal. De keten stelt tegenover RTL Nieuws dat er in de kleedruimten veel diefstallen plaatsvonden, maar dat die dankzij het cameratoezicht zijn teruggebracht tot nul.

Volgens RTL stond op de website van Fit For Free dat de camera's gericht stonden op de haakjes voor jassen en dat alleen het gezicht in beeld werd gebracht. Deze tekst zou nu veranderd zijn. Bij de 'veelgestelde vragen' op de Fit For Free-website staat nu dat de camera's "nooit gericht staan op de doucheruimtes". Daarbij hebben klanten de mogelijkheid zich in een andere ruimte te verkleden, aldus de sportschool.

De fitnessketen was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens zocht volgens RTL Nieuws vorig jaar contact met Fit For Free, nadat het meldingen van klanten had binnengekregen over het camerabeleid in de sportschool. Autoriteit Persoonsgegevens zou Fit For Free vervolgens hebben verteld dat ze aan de voorwaarden moesten voldoen.

De toezichthouder deed geen aanvullend onderzoek, aldus de nieuwszender.