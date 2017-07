Douanier Gerrit G. krijgt 14 jaar cel voor doorlaten drugs in haven Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat G. betrokken was bij het doorlaten van twee drugstransporten van in totaal 3.400 kilo cocaïne.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat het strafmaximum van zestien jaar had geëist.

De voormalig douanier kon in zijn functie containers met drugs op 'groen' zetten zodat ze niet werden gecontroleerd. G. ontving in ruil hiervoor geld van zijn medeverdachten Dennis van den Berg (achternaam op eigen verzoek), René F. en André van der H.

De corrupte praktijken zouden G. ten minste 3,5 miljoen euro hebben opgeleverd, zo becijferde het OM.

Witwassen

Van den Berg is ook schuldig bevonden aan het witwassen van grote bedragen geld, bedreiging en wapenbezit. Hij is veroordeeld tot tien jaar cel. René F. zou G. als eerste hebben benaderd om voor betaling drugs door te laten en de andere verdachten bij hem hebben geïntroduceerd. Hij heeft vier jaar cel gekregen. André van der H. is veroordeeld tot drie jaar.

Het doorlaten van de drugs gebeurde in een periode tussen 2013 en 2015. De rechtbank spreekt dan ook het sterke vermoeden uit dat de onderschepte cocaïnetransporten het topje van de ijsberg zijn.