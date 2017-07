Gedupeerden brand Chemie-Pack Moerdijk azen op overheid

Binnen enkele maanden willen de bedrijven — die niet met naam genoemd willen worden — en hun verzekeraars beslissen over een schadeclaim, kondigde hun advocaat Robert Pessers dinsdag aan.

Chemie-Pack in Moerdijk ging begin 2011 in vlammen op. Het vuur werd veroorzaakt door een onvoorzichtige medewerker, maar in diverse onderzoeksrapporten was er ook kritiek op slechte overheidscontroles bij het bedrijf en de brandbestrijding.

Klanten verloren door de brand hun chemische stoffen die door Chemie-Pack werden overgeslagen. Het naastgelegen bedrijf werd ook verwoest door brand. De verzekeraars menen dat de brandweer, gemeente en andere toezichthouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. "Ze zijn ernstig tekortgeschoten."

Met rechtszaken proberen ze de gemeente en de veiligheidsregio te dwingen om zoveel mogelijk (geheime) documenten over bijvoorbeeld de vergunningverlening en brandbestrijding af te geven. "We zijn informatie aan het verzamelen om bewijs te leveren", aldus Pessers. Bij de rechtbank in Breda werd dit jaar een overwinning behaald, maar de gemeente Moerdijk ging in hoger beroep.

Miljoenen

Over de exacte hoogte van een mogelijke schadeclaim doet de advocaat geen mededelingen. "Maar het gaat om miljoenen. De belangen zijn groot.’"

Chemie-Pack ging na de brand failliet. Drie voormalig leidinggevenden kregen vorig jaar in hoger beroep werkstraffen wegens overtreding van de vergunningvoorschriften.