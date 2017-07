Nog steeds drugs in Woenselse Poort ondanks verscherpte controles

Een woordvoerder van de kliniek heeft dat dinsdag gezegd naar aanleiding van een bericht van het Eindhovens Dagblad.

Bij de krant meldde zich een moeder die vertelde dat haar zoon in de kliniek was betrapt op gebruik van cocaïne. De Woenselse Poort gaat niet in op dit geval, maar erkent dat het nog niet is gelukt om de kliniek volledig drugsvrij te krijgen. "We doen ons uiterste best maar ondanks alle maatregelen worden er nog drugs aangetroffen."

De Woenselse Poort ligt onder een vergrootglas naar aanleiding van berichten over misstanden. Eerder dit jaar werd bekend dat een derde van de patiënten positief scoort in drugstesten. Ondanks een verbod gebruikten patiënten (soft)drugs, soms met medeweten van personeel.

Om het drugsgebruik terug te dringen, is er een strengere toegangscontrole en worden kamers gecontroleerd door drugshonden.