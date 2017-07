Geen treinen van en naar Den Haag en Leiden door storing

Volgens de Nederlandse Spoorwegen is er sprake van een grote sein- en wisselstoring waardoor het treinverkeer in de Randstad ontregeld is.

Spoorbeheerder ProRail spreekt van een ICT-storing bij verkeersleidingspost Den Haag. "Onze monteurs zijn hard aan het werk om de oorzaak te vinden en zo snel mogelijk te verhelpen," laat ProRail weten.

Het is nog niet bekend wanneer dit probleem verholpen zal zijn. De spoorbeheerder adviseert reizigers om vlak voor vertrek de reisplanner van NS te raadplegen.

De actuele situatie op het spoor

Evacuatie

In ieder geval één trein is vanwege de verstoring geëvacueerd, meldt een medewerker van ProRail via Twitter.