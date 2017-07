Oud-coffeeshopeigenaar Van Laarhoven ook vervolgd in Nederland

De vier moeten in september voor de rechtbank verschijnen waar een eerste regiezitting plaatsvindt, zo heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.

Ook de broer van Van Laarhoven is gedagvaard, evenals een 57-jarige man uit Tilburg en een even oude man uit Bladel.

Het onderzoek naar de keten, met twee coffeeshops in Tilburg en twee in Den Bosch, begon eind 2011. De verdenkingen waren aanvankelijk mensenhandel en het in bezit hebben van te grote voorraden drugs. In totaal heeft justitie ongeveer zestig (rechts)personen als verdachte op het oog.

Voordeur

Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdenkingen niet slaan op de zogenoemde 'achterdeur', de illegale inkoop van cannabis, maar op de verkoop via de 'voordeur' van de shops. Naar de mening van het OM hanteerde The Grass Company ten onrechte en opzettelijk te hoge inkoopprijzen ten opzichte van de marktprijs.

Een woordvoerder van het OM legt uit dat door voor te doen dat er een hoger bedrag werd betaald voor de cannabis er al een deel van het geld werd witgewassen. De uiteindelijke winst op de verkoop van de wiet was daarmee ook hoger dan werd opgegeven aan de belastingdienst.

"Ze hebben wel belasting betaald, maar 25 miljoen te weining", aldus de woordvoerder. Het OM zegt dat het voordeel dat daaruit behaald is, via ingewikkelde schijnconstructies in binnen-en buitenland is witgewassen.

Thailand

Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld tot 75 jaar celstraf en moet zeker twintig jaar vastzitten. Hij probeert naar Nederland overgeplaatst te worden.