Openbaar Ministerie vervolgt artsen overleden hockeyer niet

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft een bericht daarover van NH Nieuws aan NU.nl bevestigd.

"Uit onderzoek is gebleken dat er fouten zijn gemaakt binnen de organisatie en bij de zorg van de man. Er is echter geen direct verband tussen die fouten en het overlijden van de patiënt, aldus de woordvoerder. "Er is hier geen sprake van dood door schuld en daarmee vervalt de basis voor strafrechtelijke vervolging."

Het OM zal later dinsdag met een uitgebreidere verklaring komen.

Ontstoken hartzakje

Mooij kwam in november 2014 naar de eerste hulp in het ziekenhuis in Blaricum met pijn aan zijn schouders en armen. Hij was benauwd en voelde zich al enige tijd niet lekker. Hij werd onderzocht door een arts-assistent, die dacht aan een klaplong.

De arts-assistent liet het bloed, hart en longen van Mooij onderzoeken en voerde op afstand overleg met een internist en de verantwoordelijke longarts. Na een tweede longfoto en laboratoriumonderzoek bleek er geen sprake van een klaplong en werd Mooij opgenomen in het Tergooiziekenhuis in Hilversum.

De 21-jarige Mooij overleed diezelfde nacht. Na nader onderzoek op aandringen van zijn ouders, werd duidelijk dat hij last had van een ontstoken hartzakje. Dit was geen optie die de artsen hadden overwogen.

Longfoto

Eerder berispten de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Medisch Tuchtcollege wel al de longarts die als supervisor optrad toen de man zich in het ziekenhuis meldde. Tergooi heeft ook al eerder erkend dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van de sporter.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verweet de longarts dat hij de assistent die Mooij zag onvoldoende adequaat begeleid had. Hij had de patiënt zelf moeten beoordelen, gelet op de toestand waarop de patiënt op de eerste hulp verkeerde.

De longarts stelt dat hij het onderzoek naar de man over mocht laten aan de arts-assistent, die pas vier maanden werkzaam was. De assistent heeft de patiënt systematisch onderzocht en de arts vertrouwde op haar beoordeling. Zij heeft in nauw overleg met onder anderen de internist besloten welke behandeling adequaat zou zijn.

Terug bij af

Het onverwachte overlijden van Mooij was volgens de longarts voor niemand te voorzien. Ook als hij de patiënt wel zelf had gezien, was het volgens de man hoogstwaarschijnlijk niet anders gelopen.

De ouders van Mooij zijn zeer teleurgesteld over het besluit van het Openbaar Ministerie. "Verwijtbare fouten en toch geen vervolging: heel teleurstellend", aldus zijn moeder tegenover NH Nieuws. "Ik dacht: het OM zal het wel recht trekken. Ik ben terug bij af, ik loop tegen muren aan."