Eerste bewoners van Fort Oranje vertrokken

Volgens de gemeente vertrokken deze bewoners "op eigen initiatief" van het verpauperde vakantiepark waarvan de gemeente Zundert eind juni het beheer overnam. De gemeente greep in omdat ze de situatie onhoudbaar vond. Er was veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners zitten in een erbarmelijke situatie en de caravans zijn in slechte staat.

De camping stond dit jaar extra in de aandacht door de SBS6-serie Fort Oranje: Camping of krottenwijk, over de verpauperde woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners. Zundert wil Fort Oranje sluiten.

Geweld

Op de camping zijn veel vechtpartijen. Volgens politechef Jaco van Hoorn zijn er ruim tweehonderd situaties bekend waarin geweld is gebruikt. De politiechef spreekt ook van situaties van zedendelicten, mensenhandel en prostitutie.

Ook gaven 60 procent van de bewoners aan dat ze hulp nodig hadden, bleek uit een onderzoek van de GGD van begin 2017. Een kwart van de inwoners financiële problemen hebben. "We hebben geprobeerd te helpen, maar het was dweilen met de kraan open. Als het ene gezin eruit was, kwam een nieuw gezin erin", aldus Van der Zijden.