Rotterdamse ambtenaar geschorst in fraudezaak Waterfront

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de ambtenaar, heeft de gemeente maandag in een brief laten weten.

Rotterdam heeft mogelijk te maken met omvangrijke fraude bij de verhuur van en verbouwingsactiviteiten in het voormalige pand van Waterfront. In het voormalig poppodium, dat eigendom is van de gemeente, zouden verbouwingen zijn uitgevoerd en betaald zonder dat daarvoor opdracht was gegeven. Andere klussen werden dubbel gefactureerd, of facturen waren vaak te hoog.

Vorige week trad Leefbaar-wethouder Ronald Schneider al met onmiddellijke ingang af in deze kwestie.