Vorig jaar iets minder tbs'ers ongeoorloofd weg dan in 2015

Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag bekendgemaakt.

Het ging om tbs'ers die zich aan het toezicht hadden onttrokken tijdens begeleid verlof, of na het verlof niet op tijd op de afgesproken plek waren. Op een na waren ze binnen een week weer terug. Het is niet voorgekomen dat een tbs'er een beveiligde inrichting wist te ontvluchten.

Het aantal van 32 in 2016 ligt wat lager dan in de afgelopen jaren. Zo gebeurde het in 2014 39 keer dat een tbs'er ongeoorloofd afwezig was en in 2015 49 keer. Dit op een totaal van ongeveer 40.000 keer dat er iemand verlof had. In de Van Mesdagkliniek en bij de Pompestichting gebeurde het zes keer, maar bij De Woenselse Poort helemaal niet.

Op vragen van Tweede Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV antwoordt Dijkhoff dat het vorig jaar twaalf keer is gebeurd dat een tbs'er één jaar geen verlof mocht, omdat hij of zij een strafbaar feit had gepleegd.