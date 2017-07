Tbs voor dader ombrengen Meisje van Nulde met twee jaar verlengd

Dat heeft de rechtbank in Zutphen bekendgemaakt. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling hoog als het tbs-kader nu zou wegvallen.

Mike J. was de stiefvader van Rikkers, die in 2001 op vierjarige leeftijd overleed na mishandelingen. Haar lichaamsdelen en haar verminkte hoofd werden later teruggevonden bij Hoek van Holland en het strand Nulde aan het Nuldernauw.

Stiefvader J. kreeg in 2003 twaalf jaar cel en tbs opgelegd. De tbs-maatregel wordt om de twee jaar getoetst bij de rechtbank.

Deskundigen

Deskundigen uit de kliniek vonden verlenging van de maatregel nodig omdat de persoonlijkheidsproblematiek van J. nog onverminderd groot is. Ook was de kans op herhaling volgens de experts groot, vooral als hij weer in een relatie met een kwetsbare vrouw zou belanden.

De rechtbank zegt het oordeel onder andere te hebben gebaseerd op het verlengingsadvies van de behandelaars in de tbs-kliniek.

Onbegeleid verlof

De verlengingszitting twee weken geleden kreeg veel aandacht omdat de vader en de jongere zus van Rowena spreekrecht hadden aangevraagd. Hoewel de rechtbank in Zutphen veel begrip toonde voor hun gevoelens, heeft ze dat verzoek geweigerd, omdat de wet zulk spreekrecht niet toestaat bij een tbs-zitting. De nabestaanden waren boos dat J. onbegeleid verlof kreeg en dat ze daarvan pas laat op de hoogte waren gesteld.

Het Openbaar Ministerie bood hun excuses aan dat ze de nabestaanden niet bijtijds op de hoogte hadden gebracht.

Verlof

Gedurende de tbs-periode is het wel mogelijk dat J. stapsgewijs oefent met proefverloven, ook met onbegeleid verlof. In de loop van volgend jaar wordt, zo is de verwachting, verlof buiten de muren aangevraagd bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Dat zou betekenen dat de man buiten de beveiligde zone van de kliniek gaat wonen, maar nog wel wordt begeleid door de tbs-kliniek.