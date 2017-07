Vier gewonden bij steekpartij na ruzie in Drentse Zuidwolde

Een van de gewonden is de vermoedelijke dader. De politie hield de 46-jarige man aan in een woning in de buurt.

De ruzie brak in de nacht van zaterdag op zondag uit aan de Haverstraat in het Drentse dorp. Over de aanleiding is niets bekend. De slachtoffers liepen onder meer verwondingen op aan hun gezicht en armen.

Zowel de verdachte als de vijftienjarige jongen en een andere 46-jarige man zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een vierde gewonde van 43 jaar werd ter plaatse behandeld.