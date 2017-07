'Echt strandweer laat nog zeker twee weken op zich wachten'

Dat melden meteorologen zaterdag aan NU.nl.

"Na het bewolkte, regenachtige weekend gaan de temperaturen komende week weer omhoog", stelt deskundige Raymond Klaassen van Weerplaza. "Maar het gaat wel gepaard met buitjes en andere storingen. De strakblauwe luchten en een dominant hogedrukgebied, die zorgen voor tropische temperaturen tegen de 30 graden, blijven voorlopig uit."

Nederlanders zijn snel geneigd te wennen aan uitzonderlijk weer. "Juni was een uitzonderlijk hete maand met een paar regionale hittegolfjes", legt de weerman uit. "Maar dat is geen typisch Hollands zomerweer. Zo kan je de komende twee weken wel omschrijven: op veel plekken kan je prima een terrasje pakken, maar neem voor de zekerheid wel je zomerjas mee."

Kustgebieden

In de zuidelijke provincies zal de temperatuur rond de 25 graden liggen. In de kustgebieden zal het kouder blijven en moet men genoegen nemen met rond de 20 graden.

Collega Johnny Willemsen van Weeronline.nl deelt zijn mening. "Natuurlijk zijn er altijd mensen die met 22 graden al op het strand gaan zitten. Maar de grote drommen zonaanbidders zullen de komende twee weken uitblijven. Voor dat type weer is echt een heteluchtstroom uit het zuiden nodig, zoals we dat in juni ook hadden."

Warmterecords

In de maand juni werd een groot aantal warmterecords gebroken; zo werden in Limburg temperaturen van tegen de 36 graden gemeten. "Een groot voordeel is wel dat het ook 's nachts aanzienlijk koeler is de komende week", voegt Willemsen daar aan toe. "Dus van die lange klamme plaknachten blijven de eerste helft van juli ook achterwege."

Aan een voorspelling voor de tweede helft van juli wagen beide meteorologen zich niet. "Elke weerman die daar nu al iets over durft te zeggen, is flink in de war", beklemtoont Klaassen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 19°C 12°C W 4 Maandag 22°C 9°C W 4 Dinsdag 21°C 12°C W 3 Woensdag 23°C 13°C O 3 Donderdag 24°C 13°C Z 3