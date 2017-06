'Verdachte had spullen Savannah in huis'

Onder meer haar bankpasje en een ID-kaart zijn bij hem aangetroffen, meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie. Ook zijn er beelden van Savannah en de verdachte opgedoken die zijn gemaakt vlakbij de plaats waar het tienermeisje op 4 juni dood werd gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Bunschoten.

De advocaat van de jongen, Fleur Zijderveld, zei in het tv-programma Jinek dat ze is geschrokken van de gedetailleerdheid van de reconstructie. Volgens haar heeft RTL feitelijkheden naar buiten gebracht zodat mensen hun mening kunnen vormen op basis van feiten. Wel benadrukte ze dat het recht binnen de rechtszaal moet plaatshebben.

De jongen heeft wel verklaringen afgelegd maar beroept zich deels op zijn zwijgrecht. Volgens de advocaat staat nog niet vast dat haar cliënt betrokken is bij de dood van Savannah. ''Er zijn nog veel scenario's denkbaar."

Terughoudend

Het Openbaar Ministerie (OM) ''betreurt het dat dit soort gevoelige informatie in dit stadium van het onderzoek naar buiten wordt gebracht'', aldus een woordvoerster. "Wat RTL naar buiten brengt, komt niet van het OM. We zijn altijd extra terughoudend in zaken waar jongeren bij betrokken zijn. Het onderzoek is bovendien nog in nog volle gang."

"Het verhaal dat we brengen wordt er sterker van door die beelden te tonen en we hebben bovendien niemand herkenbaar in beeld gebracht", reageert hoofdredacteur Harm Taselaar van RTL Nieuws. Op de redactie is volgens hem lang en tot in detail gesproken of en hoe het in de uitzending moest komen.

"Daarbij is ook rekening gehouden met het belang van de familie van slachtoffer en verdachte. Het OM is er niet in geslaagd ons er van te overtuigen dat hun onderzoek er door in gevaar zou komen", aldus Taselaar.

Reconstructie

Voor de reconstructie die ook te zien is op de website heeft de omroep gesproken met betrokkenen. Veel van de informatie lijkt uit politiedossiers te komen. De politie wilde vrijdag niet reageren en verwijst naar het OM.

Vorige week bepaalde de rechtbank in Utrecht dat de zestienjarige verdachte ten minste dertig dagen vast blijft zitten en dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die beperkingen zouden inmiddels zijn ingetrokken. De raadsvrouw, Fleur Zijderveld, was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.