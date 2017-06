OM eist hogere celstraf voor Tjeukemeermoord in hoger beroep

In juni 2013 werd het verbrande lichaam van Kourrich gevonden in het Tjeukemeer in Friesland.

Het slachtoffer is in een winkel door vier personen met geweld afgetuigd, waardoor hij is overleden. Onderzoek heeft uitgewezen dat Kourrich door verstikking om het leven is gebracht. Het is mogelijk dat een conflict over illegale hennepteelt de reden voor het geweld was.

Het slachtoffer is vervolgens met tape en draad vastgebonden en onherkenbaar verminkt en verbrand.

Verdachten

De winkel waar het gebeurde, was van de vader van de toen minderjarige Semih K., een andere verdachte. Tegen hem heeft het OM in hoger beroep acht jaar cel geëist. Tegen een derde verdachte, Hendrik van der H., werd twee jaar cel geëist.

Hoofdverdachte Engin K. is nog voor de behandeling bij de rechtbank overleden. De uitspraak is over twee weken.