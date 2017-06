Zwemleraren in beroep tegen uitspraak verdrinking Syrisch meisje

Dat maakt hun advocaat vrijdag bekend. Het meisje verdronk in september 2015. Volgens de advocaat is er nog onvoldoende bekend op welk tijdstip het meisje verdronk, en wie er toen toezicht hield.

De zwemleraren kregen werkstraffen van zestig uur opgelegd. De twee basisschoolleerkrachten werden vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie eiste 120 uur werkstraf tegen de zwemleraren en de basisschoolleerkrachten. Volgens het OM hielden ze alle vijf te weinig toezicht op het meisje en hadden ze betere afspraken moeten maken.

De rechtbank oordeelde dat er een causaal verband is tussen de verdrinking van de 9-jarige Salam en de gemaakte fouten van de zwemleraren. Er is sprake van onbewuste schuld volgens de rechter. De basisschoolleraren werden vrijgesproken omdat hen door de school onvoldoende werd toegelicht dat ze verantwoordelijk waren.

Diepe bad

Salam was maar net in Nederland toen ze tijdens de zwemles met een ander kind les kreeg in het ondiepe bad. Ze kwam tijdens het vrij zwemmen toch in het diepe bad terecht, zonder zwemkurken.

Ongeveer een kwartier na de zwemles werd ze door een bezoekster gezien op de bodem van het zwembad. De andere kinderen waren toen al aangekleed. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht en gereanimeerd, maar bleek al overleden. De ouders stelden de school en het zwembad aansprakelijk voor de dood van hun dochter.

Volgens de rechtbank hebben de zwemleraren het kind onvoldoende in de gaten gehouden. Het meisje was nog niet zolang in Nederland en sprak de taal nog niet. Ze kon ook niet zwemmen.

Het OM weet nog niet of het hoger beroep aantekent tegen de opgelegde straf. De aanklager had tegen alle vijf verdachten een werkstraf van 120 uur geëist.