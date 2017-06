Douwe Egberts stopt campagne met brugspringers

Een woordvoerder heeft een bericht daarover van De Telegraaf aan NU.nl bevestigd.

De campagne voor ijskoffie was eerder deze week gelanceerd met een poster die in grote delen van het land in bus- en tramhokjes hangt. Op de poster springen blije jongeren van een brug, begeleid door de slogan 'not your parent's coffee'.

Rijkswaterstaat bekritiseerde de campagne donderdag.

Grote risico's

"Het ziet er gezellig uit, maar wij hopen oprecht dat jongeren dit niet gaan doen", aldus een zegsvrouw. "Er zijn doden gevallen door het springen van bruggen."

Schippers zijn zich niet bewust van mogelijke springers. Bovendien kan een klap op het water heel hard aankomen en kan het temperatuurverschil zwemmers in de problemen brengen.

In Utrecht raakte eerder deze week nog een asielzoeker gewond die van een brug was gesprongen, meldt RTV Utrecht.

Vrolijk beeld

Douwe Egberts trekt zich de kritiek serieus aan. "We hebben nooit welk gevaarlijk gedrag dan ook willen stimuleren", aldus een zegsvrouw. "We hadden er oprecht niet bij stilgestaan dat de poster zou kunnen aansporen tot gevaarlijk gedrag. We vonden dit vooral een mooi beeld van jongeren die in de zomer samen plezier hebben."

De posters hangen nog tot dinsdag in de bushokjes. Alle plannen om de campagne daarna verder uit te rollen, worden afgelast. Douwe Egberts gaat zich beraden op een nieuwe campagne voor ijskoffie.