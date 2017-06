'Arriva schoot tekort bij beoordelen kwaliteit machinisten'

Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek van de selectie, opleiding en begeleiding van Arriva-machinisten.

Aanleiding voor het onderzoek was een incident in september vorig jaar. Een machinist van Arriva reed bij Uithuizermeeden door een rood sein en kwam op een geopende spoorwegovergang tot stilstand. Oorzaak was een gebrek aan vakmanschap en Arriva had daarin onvoldoende inzicht, blijkt uit het onderzoek van de ILT.

Na het incident nam Arriva maatregelen, die door de ILT worden gevolgd. Zo zijn andere onlangs ingehuurde machinisten beoordeeld tijdens begeleide ritten.

Brandbrief

De VVMC Vakbond voor Rijdend Personeel schreef na het incident in Uithuizermeeden een brandbrief aan Arriva. Volgens de VVMC waren er op het noordelijke spoor al meer incidenten geweest waarbij de veiligheid in het geding was. Zo werden stations voorbijgereden, werd er te vroeg of te laat geremd of reden de treinen te hard stations binnen.

Volgens de VVMC kregen ingehuurde machinisten niet genoeg tijd om een baanvak te leren kennen.