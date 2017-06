Geen vervolging voor fataal bootongeluk Reeuwijk

Daardoor kwam een 9-jarig jongetje in de schroef van een boot terecht toen die onbedoeld achteruit vaarde in plaats van vooruit. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Het OM had vorig jaar al besloten om de bestuurder en tegelijk eigenaar van de boot niet te vervolgen. Het OM kwam tot de conclusie dat de schipper geen blaam trof en dat het ongeval was te wijten aan een technisch mankement.

De nabestaanden van het slachtoffertje, de negenjarige Hugo Meewezen uit Reeuwijk, namen daar geen genoegen mee en dwongen het OM nader onderzoek te doen. Ze waren het er ook niet mee eens dat niet alle getuigen waren gehoord, onder meer over de vraag wie de boot bestuurde op het noodlottige moment.

Technisch onderzoek

Het nieuwe onderzoek bevestigt dat de boot technisch niet in orde was, omdat er ondeugdelijke reparaties waren verricht. De bestuurder zette de boot in zijn vooruit maar hij ging door het mankement achteruit. Het slachtoffertje lag daar in het water, samen met de zoon van de schipper.

Vier reparateurs zijn ook als verdachten gehoord, maar het OM heeft niet kunnen vaststellen wanneer of door wie de reparaties waren uitgevoerd. De schipper zelf heeft geen schuld aan het ongeval, vindt het OM en daarom wordt de hele zaak geseponeerd.

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, kan nog niets zeggen over een gang naar het gerechtshof. ''Pas na het bestuderen van de sepotbeslissing van het OM zullen cliënten zich beraden over een eventuele vervolgprocedure.''